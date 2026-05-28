Alassio, il grande Bridge diventa internazionale: tutto esaurito in pochi giorni per il "Trofeo Omar Sharif"

Un successo di grande rilievo che va oltre le aspettative della vigilia: il Trofeo di Bridge "Omar Sharif", in programma domenica 31 maggio dalle ore 14 presso l'Ex Chiesa Anglicana, nell'ambito della rassegna "Alassio e gli Inglesi – Since 1875", ha registrato il sold-out a pochi giorni dalla pubblicazione delle iscrizioni. La manifestazione sta assumendo un respiro internazionale grazie alla partecipazione di coppie di giocatori provenienti dai circoli più esclusivi di Londra: l’Andrew Robson Club, il Richmond Bridge Club e lo Young Chelsea Bridge Club.

L’evento è organizzato dal Bridge Club Alassio e chiude in bellezza la rassegna "Alassio e gli Inglesi – Since 1875", promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria.

Domenica 31 maggio, la fase agonistica del Trofeo sarà arricchita da un'accoglienza d'eccellenza pensata per far scoprire ai partecipanti e agli ospiti d'oltremanica i sapori più autentici del territorio, con specialità quali i Baci di Alassio, la focaccia ligure e i vini del territorio.

“Il successo di questa edizione – dichiara la presidente del Bridge Club Alassio, Isabella Bioletti - è il miglior viatico per puntare, in futuro, a traguardi ancora più grandi e sedi sempre più ampie. Il nostro Club non è una semplice realtà locale, ma un’eccellenza nel panorama nazionale: il Bridge Club Alassio, che ha sede presso l'Hotel Toscana, è infatti l'istituzione di bridge più longeva d'Italia”.

Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: “Siamo veramente felici dell'ottimo riscontro dell'iniziativa dedicata al bridge, che grazie all'impegno della Presidente Isabella Bioletti, alla professionalità del Maestro federale Marina Causa, coinvolta in questi giorni ad Alassio, e all'entusiasmo dei numerosi partecipanti dall'Italia e dalla Gran Bretagna, sta contribuendo a rafforzare ulteriormente il profilo internazionale della nostra manifestazione 'Alassio e gli Inglesi'. Eventi come il Trofeo ‘Omar Sharif’ rappresentano, infatti, anche un’importante occasione di promozione turistica e di incontro tra realtà diverse unite da una stessa passione”.

Il Bridge è il gioco più diffuso al mondo con oltre 1.500.000 di praticanti e decine di milioni di appassionati; favorisce l'aggregazione e la socializzazione, costituisce elemento formativo per i giovani, abituandoli all'osservanza e al rispetto delle regole, all'analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica e alla razionalità ed è per gli anziani una insostituibile palestra di esercitazione mentale. Il gioco del Bridge è caratterizzato dalla compresenza ad un tavolo di 4 giocatori che formano due coppie avversarie individuate dai punti cardinali, Nord-Sud e Est-Ovest; su ogni tavolo vi sono le carte da gioco e 4 contenitori di cartellini plastificati, cosiddetti “Bidding Box”. Si gioca con un mazzo di 52 carte predisposte in un contenitore (“Board”) avente 4 tasche dalle quali ognuno dei giocatori estrarrà quelle di competenza. Al termine di ogni turno di gioco, durante il quale si svolgono 2 partite (“Mani”), le coppie sedute in Est Ovest vanno al tavolo successivo, mentre le coppie sedute in Nord Sud rimangono ferme.



