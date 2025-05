ASL2 revoca il concorso per il nuovo primario di Pneumologia: “Necessario ridefinire il profilo richiesto”

Revoca integrale della delibera del 5 marzo 2025, con la quale era stata avviata la procedura pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore medico della Struttura Complessa di Pneumologia. La decisione presa dall'Asl2 arriva dopo una rivalutazione strategica della direzione aziendale, in accordo con il Direttore del dipartimento medico.

La procedura, che era già pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale, prevedeva la scadenza per la presentazione delle domande il 29 maggio.

Nei giorni scorsi, però, la direzione dell'Asl2 ha ritenuto opportuno sospendere l’iter per rivalutare il profilo richiesto, sia dal punto di vista tecnico-professionale sia rispetto alle "nuove esigenze organizzative".

La decisione è stata motivata dalla necessità di allineare la ricerca del nuovo direttore agli obiettivi aggiornati dell’Asl, in particolare in materia di contenimento delle liste d’attesa, come previsto dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali e nel contesto del nuovo Processo di Organizzazione Aziendale (POA).