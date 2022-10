Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno ad Orco Faglino per una biker di 52 anni, pare di nazionalità tedesca, caduta durante un'escursione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e il soccorso alpino. A causa della zona particolarmente impervia è stato mobilitato anche l'elicottero Grifo.

La donna è stata trasportata per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Secondo quanto riferito avrebbe riportato traumi al gomito e alla spalla.