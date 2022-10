Celle: approvato progetto definitivo per il restyling di via Lavadore, un intervento da 160 mila euro

La giunta comunale di Celle Ligure approva il progetto definitivo per la riqualificazione di via Lavadore. L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova viabilità pedonale a monte dell'attuale carreggiata e nella sistemazione delle aree adibite a parcheggio lungo la stessa via.

"La finalità dei lavori è il restyling del tratto stradale interessato dall’intervento in termini di mobilità carrabile, pedonale, parcheggi e di arredo urbano, con l’inserimento di una carreggiata larga circa 5,50 mt, un percorso pedonale di circa 1,00 mt e di parcheggi. La viabilità sarà accompagnata a valle dalla messa a dimora di alcune alberature", spiega il sindaco Caterina Mordeglia.

"L'amministrazione comunale e la parrocchia San Michele Arcangelo hanno sottoscritto lo scorso 7 settembre l'accordo bonario per l’acquisizione gratuita di aree di proprietà della chiesa stessa, la adesione all’accordo è stata deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento numero 114 del 13/09/2022 e che permette così la sopra indicata riqualificazione della via Lavadore - conclude il primo cittadino - Il costo complessivo ammonta a 160 mila euro. L'intervento verrà finanziato con fondi del comune".