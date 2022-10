Albenga, l’ultimo saluto a Claudio Recagno il 20 ottobre

Parenti e amici del defunto Claudio Recagno potranno tributargli l’ultimo struggente saluto giovedì 20 ottobre alle 10.30 presso il chiostro Ester Siccardi in viale Martiri ad Albenga, a una settimana dal tragico incidente sul lavoro che gli ha stroncato la vita.

Claudio Recagno, elettricista 58enne di Albenga, giovedì 13 ottobre si trovava all'interno del giardino di un'abitazione privata in località Maglioni ad Andora, dove è in corso un intervento edilizio. Travolto dal crollo di un muro a secco, purtroppo è stato vano l’intervento sul posto dei sanitari per salvarlo (QUI la notizia).

Dal 1995 co-titolare della azienda "Reset impianti elettrici" con il socio Mauro Sevega, lascia la moglie Sabrina e due figli, Marta e Alessandro.

Martedì 18 ottobre sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo, affidato al procuratore capo della Repubblica di Savona Ubaldo Pelosi, per fare luce sull'accaduto (QUI la notizia).

Un incidente che ha lasciato sgomenta la comunità albenganese, dove Claudio era molto conosciuto, amato e stimato.

"Era una persona molto attiva nell’Anpi di Leca – ha ricordato il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, appena appresa la notizia - Aveva partecipato a diverse iniziative coinvolgendo i ragazzi delle scuole su importanti tematiche quali il senso civico, l’antifascismo e i valori della nostra costituzione. La notizia ci ha lasciati basiti e sconcertati. L’unica cosa che possiamo dire in un momento come questo è la vicinanza alla famiglia intorno alla quale ci stringiamo in un forte abbraccio per il grave lutto subito. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze".

"Una grave perdita che ci ha colpito tutti nel profondo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia", ha aggiunto il sindaco Riccardo Tomatis.