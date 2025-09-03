Cadono tegole del tetto della chiesa di S. Bartolomeo sulla Sp2 a Ellera: ordinanza del Sindaco al parroco

Cadono alcune tegole del tetto della chiesa di San Bartolomeo sulla Sp2 di Ellera e il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini firma un'ordinanza per far intervenire la Curia tramite il parroco pro tempore Giuseppe Pometto.
Lo scorso lunedì settembre il personale della polizia locale, su segnalazione di un cittadino interveniva in Via Riccardo Poggi nella frazione albisolese dalla chiesa, per la caduta delle tegole del lato laterale della chiesa sulla sottostante strada provinciale.
Immediata era stata la chiamata ai vigili del fuoco per effettuare un intervento con lo scopo di verificare le condizioni di un'eventuale criticità imminente della copertura. Dopo aver rimosso la parte pericolante i pompieri non avrebbero rilevato al momento una situazione di pericolo di cedimento di parti delle tegole del tetto.
Dovranno però essere effettuate urgenti verifiche tecniche di tutte le tegole della copertura della chiesa di San Bartolomeo, insistenti sulla porzione pubblica della SP2 da parte di un tecnico qualificato oltre ai lavori di ripristino se necessari.