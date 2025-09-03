Savona, posti auto al parcheggio Ata di via Saredo, un altro tentativo di vendita con prezzi abbassati e asta pubblica

Sono 62 i posti auto del parcheggio di via Saredo, di proprietà di Ata. Ora arriva un nuovo tentativo di vendere gli stalli del parcheggio alle Fornaci nell'ambito del piano concordatario dell'azienda savonese.

A dare l'ok il documento pubblicato su alcuni siti di vendita e su quello del tribunale a firma del professionista delegato Maurizio Ferro.

Ora la società mette nuovamente in vendita i posti auto che erano rimasti invenduti, dopo numerosi tentativi di alienazione fatti nel corso degli anni; in questa vendita il prezzo è sceso di alcune migliaia di euro rispetto all'ultima dello scorso anno.

La vendita, con asta pubblica, riguarda ognuno dei singoli posti auto, di differente metratura e prezzo: 53 lotti denominati "standard" delle dimensioni di 9 metri quadrati (numerati da 1 a 90) al prezzo di 11.700 euro (prima erano 15.500); 7 "medium" di 11 metri quadrati a 14.900 euro (contro i 19.800 euro precedenti); e quelli "large", 2 in tutto, di 17 metri quadrati, per 20.500 euro (prima 27.500 euro). L'eventuale rilancio previsto è di almeno 500 euro.

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le 15 del giorno 20 ottobre 2025, presso lo studio del professionista incaricato della vendita, Maurizio Ferro.