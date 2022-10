Biker polacca cade a Calice: al Santa Corona in codice giallo

Soccorsi mobilitati questa mattina per una biker polacca di 33 anni che stava facendo un'escursione sul sentiero Madre Natura a Calice Ligure, in zona Colla di San Giacomo.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 12 e subito si sono mobilitati i Vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Finale, unitamente al Soccorso alpino e speleologico Liguria.

Secondo le prime informazioni, la donna è stata medicata e stabilizzata e successivamente trasportata su una barella portantina per 250 metri fino alla strada. Da qui è stata condotta in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, con traumi a spalla e bacino.