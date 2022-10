Pedonalizzazioni a Savona, incontrati commercianti e residenti: 92 i posti auto non più utilizzabili

"Il progetto di pedonalizzazione nasce di pari passo con quello sullo spostamento del mercato. E si fonda sull’analisi fatta con gli uffici e la polizia locale sui flussi di traffico e, ovviamente, sui parcheggi che sono stati attentamente conteggiati".

A dirlo è il sindaco di Savona Marco Russo che ieri ha incontrato nella Sala Rossa del comune oltre ai sindacati e l'rsu di Tpl anche una parte dei commercianti e residenti, partendo da via Ratti e via Manzoni, interessati dalle future pedonalizzazioni.

L'amministrazione infatti libererà dal traffico oltre alla stessa via Ratti e via Manzoni tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa anche Corso Italia tra via Paleocapa e via dei Vegerio, via Mistrangelo, via Caboto e via Untoria.

"Con loro abbiamo iniziato un percorso di confronto sulle criticità e di dialogo sulle tempistiche e sui prossimi passi. Abbiamo affrontato il tema dei posti auto che non saranno più utilizzabili: 22 per residenti, 40 liberi, 15 a pagamento, 15 disabili" prosegue il sindaco.

"I posteggi per i disabili, i residenti e i posti moto verranno recuperati nelle strade vicine. Il parcheggio di piazza del Popolo, occupato in media solo al 60%, è invece in grado di assorbire i posti a pagamento.

Abbiamo parlato anche dei temi del carico-scarico, dell’accesso ai garage, dell’ingresso disabili e mezzi di soccorso - continua il primo cittadino savonese - I commercianti di via Manzoni ci hanno chiesto di essere coinvolti anche sul percorso di valorizzazione della strada che vedrà, in un primo momento, il coinvolgimento degli istituti superiori (Chiabrera-Martini, Della Rovere, Mazzini-Da Vinci) e dei bambini delle scuole primarie della Neve e poi l’incarico per una progettazione definitiva".

"Ripeto che l’amministrazione è aperta al dialogo e al confronto. Non ci sottraiamo, anzi incoraggiamo il coinvolgimento di tutti i savonesi che riteniamo parte fondamentale del processo di cambiamento della città che stiamo portando avanti" ha concluso il sindaco.

Nel pomeriggio Russo incontrerà residenti e commercianti di via Mistrangelo, via Untoria e via Caboto.