Pedonalizzazioni a Savona, il via da lunedì 16 gennaio con i lavori propedeutici

Non partiranno fra due giorni ma lunedì 16 gennaio, i lavori propedeutici all'avvio delle pedonalizzazioni nel centro di Savona.

Slittano quindi di una settimana le modifiche alla viabilità nel comune capoluogo che sicuramente hanno già fatto discutere e continueranno a far parlare di sé visto che cambieranno drasticalmente le abitudini dei savonesi alla guida.

Le pedonalizzazioni quindi scatteranno in Corso Italia – dall'intersezione con Via Dei Vegerio all'intersezione con Via Pertinace e dall'intersezione con Via Battisti sino all'intersezione con Via Paleocapa; Via Mistrangelo da Piazza Diaz all'intersezione con la Salita Schiena Coste; Via Rossello da Via Mistrangelo sino al civico 19 rosso; Via Manzoni da Via Paleocapa all'intersezione con Via Santa Maria Maggiore; Via Ratti da Piazza Mameli a Corso Italia.

Già scattato pre feste natalizie, lo stop alle auto (che era già presente con la zona a traffico limitato) in via Untoria da via Lavagna all'interzione con via Nostra Signora dell'Olmo e via Caboto nel tratto tra Piazza Cavallotti e proprio via Untoria.

Sono stati recuperati dei parcheggi disabili in Piazza Cavallotti e in via N.S. dell'Olmo (dove saranno presenti nuovi posti moto al posto dei parcheggi per le auto, sarà previsto nei prossimi interventi il recupero degli stalli in altre zone limitrofe) che diventa a doppio senso di circolazione con l'area di manovra che sarà presente in via Untoria, nel tratto compreso tra l'attuale area pedonale, porzione antistante la chiesa di S. Spirito, al civico 33 rosso e civico 20 rosso della medesima Via Untoria.

Confermati quindi i tratti delle vie che sono già totalmente pedonali: Via Untoria, tra via Lavagna e Via Caboto, Vicolo S. Domenico, Vico Gallico, Vico Ancora e tratto di Via Untoria fra Via N.S. Dell'Olmo e Via Pietro Giuria e vicoli interni.

"Prima che siano effettive bisogna fare dei lavori, ci vorranno infatti degli interventi di cancellazione dei parcheggi, la cartellonistica. Puntiamo a farlo il lunedì, giorno del mercato dove le strade pedonalizzate sono già chiuse" ha detto l'assessore Ilaria Becco.

Saranno circa 87 i parcheggi che verranno eliminati, dei quali 22 per residenti, 15 a pagamento e 50 bianchi, la maggior parte di Corso Italia per residenti e disco orario 60 minuti per i non residenti.

In via Manzoni i parcheggi per i residenti verranno recuperati nel primo tratto della via non pedonalizzata, trasformando gli stalli a pagamento in quelli per residenti e per Corso Italia saranno recuperati in Piazza Diaz. Sia per via Manzoni e Piazza Diaz i parcheggi a pagamento persi verranno assorbiti da piazza del Popolo.

Durante la seconda commissione consiliare dello scorso 21 dicembre erano state espresse perplessità sia sui dati del traffico esposti, che sull'utilizzo di via Manzoni e soprattutto di Corso Italia, particolarmente trafficata. Con la chiusura la viabilità potrebbe subire dei problemi principalmente su via Boselli, via Battisti e via Pertinace.