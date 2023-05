Monitoraggio dei pini marittimi al Prolungamento: dopo il crollo, incarico all'agronomo

Dopo la caduta del pino marittimo ai giardini di corso Colombo, per fortuna senza danni a persone, Palazzo Sisto ha incaricato l'agronomo del Comune Pollero, di effettuare un controllo sullo stato pini marittimi dell'area per capirne lo stato e verificarne le condizioni.

Questo dopo il crollo di uno dei pini marittimi dei giardini verificatosi nella notte tra venerdì e sabato, per fortuna in un orario in cui i l'area è deserta e quindi senza danni a persone.

Un crollo in parte inspiegabile visto che nella notte in questione non c'era vento forte e la pianta, ad un primo esame sommario sembrerebbe sana, anche se si tratta di piante con le radici che tendono ad affiorare dal terreno. Il pino dovrebbe inoltre essere rimosso nelle prossime settimane.

«Dobbiamo ancora capire bene cosa può essere successo – spiega L'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – la pianta non sembrerebbe avere problemi, ma sarà la perizia dell'agronomo a dirlo e a fornire tutti i dettagli. Per sicurezza faremo un controllo sugli altri pini marittimi dei giardini per verificarne le condizioni e per la sicurezza di tutti».