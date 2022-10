Albisola, la Croce Verde in lutto per la scomparsa di Luigi "Franco" Rebolino

La Croce Verde di Albisola in lutto per la scomparsa a soli 60 anni di Luigi "Franco" Rebolino.

"Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione dei Servizi, tutti i Soci e i Militi della Croce Verde si uniscono al dolore per l'inaspettata scomparsa del Volontario e Consigliere in carica Luigi Rebolino, da tutti conosciuto come Franco" dicono dalla pubblica assistenza albisolese.

"Ha dedicato più di 40 anni alla Croce Verde e, nonostante la malattia contro cui stava combattendo, non si è mai tirato indietro nei confronti della nostra Associazione, nemmeno in questo ultimo periodo. Ciao Franco" ha concluso la Croce Verde.