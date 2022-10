Lega: "Condanna unanime per insulti a La Russa e Fontana, presentato ordine del giorno in Regione"

"La Lega ha depositato in Regione un ordine del giorno per esprimere piena solidarietà nei confronti del presidente del Senato, il senatore Ignazio La Russa, e del presidente della Camera, l'onorevole Lorenzo Fontana, che subito dopo la loro elezione sono stati oggetto di insulti e gesti intimidatori, colpiti con giudizi a livello personale anche negli affetti più cari".

Lo dichiara in una nota il gruppo Lega in Regione Liguria che aggiunge: "Un clima di odio verso due alte cariche dello Stato che è inaccettabile. Basta con questi continui attacchi nei loro confronti che provengono un po’ da tutte le parti e danno vita a polemiche sterili. Inoltre i messaggi indirizzati a La Russa, corredati dalla stella a cinque punte, simbolo delle BR, o dell’impiccato, da cui la sinistra non prende le distanze in maniera decisa, evocano tristemente la tragica stagione del terrorismo".

"Denunciamo e condanniamo con forza questa deriva antidemocratica con l’auspicio che si torni a toni più moderati e rispettosi delle istituzioni perché non è denigrando e minacciando l’avversario politico che si manifesta il proprio dissenso. Invitiamo quindi tutti gli schieramenti politici che fanno parte dell’Assemblea Legislativa della Liguria a sottoscrivere il nostro documento che in caso di approvazione, sarà trasmesso al presidente del Senato e a quello della Camera a testimonianza della nostra vicinanza", concludono dalla Lega.