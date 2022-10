Problemi alla viabilità di Altare, Molinaro (sindaco Cosseria): "Disagi anche per il trasporto pubblico, occorre attivarsi con urgenza"

"Ribadisco l'appoggio e la mia solidarietà all'Amministrazione Comunale di Altare per le decisioni con l'Ordinanza di chiusura della strada per motivi di sicurezza; abbiamo ben presente cosa significa non prevenire un possibile pericolo per l'incolumità delle persone". Si apre con queste parole il riscontro firmato da Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria, alla lettera ricevuta dalla Rsu Tpl Linea in relazione alle problematiche di viabilità causate dalla chiusura di via XXV aprile ad Altare.

"Il protrarsi della chiusura del Centro di Altare ha d'altro canto creato ripercussioni anche per gli utenti della Tpl (corriere) soprattutto per le persone che partono e rientrano nei Comuni successivi a quello di Altare in direzione Piemonte - continua Molinaro - Prevedendo tempi medio lunghi prima che si raggiunga un'intesa fra gli Enti preposti ad intervenire finalmente sui ruderi dell'Ex Savam, occorre attivarsi con immediatezza ed urgenza per poter diminuire le difficoltà agli utenti pendolari dei mezzi pubblici, ad esempio istituendo un servizio navetta che possa trasportare i passeggeri che devono recarsi verso Carcare e viceversa. Attualmente i ritardi accumulati sono di circa 12-15 minuti e la conseguenza è che le coincidenze non vengono rispettate e i tempi di attesa si moltiplicano".

"Ciò è dovuto anche all'impianto semaforico all'inizio della strada Provinciale che porta verso l'area industriale - prosegue il primo cittadino - A proposito trattando di questo tratto di strada Provinciale il transito è limitato a senso unico alternato a causa di un alluvione; il semaforo non sempre viene rispettato e le corriere si sono trovate di fronte altri mezzi che provenivano in senso opposto, ciò obbliga a passare al limite della carreggiata e mezzi pesanti come le corriere rischiano di far crollare la porzione di sedime provinciale ancora percorribile".