Varazze, tra via Piave e via Pizzorno scatterà una rigenerazione urbana con park pubblici e privati

Arriveranno nuovi parcheggi a Varazze e ci sarà spazio anche ad una riqualificazione.

Nel prossimo consiglio comunale l'amministrazione porterà una pratica di rigenerazione urbana che vedrà realizzare un parcheggio privato con 4-5 parcheggi pubblici nella zona del piazzale del ponte della ferrovia nella stradina laterale di via Piave vicino a via Pizzorno.

"Sarà un intervento per riqualificare tutta quella zona e creare così un collegamento con via Pizzorno. E' fondamentale ottenere da interventi privati un interesse pubblico superando anche alcune difficoltà legate alla viabilità che limitano zone della città" ha detto il sindaco Luigi PIerfederici.

"Si tratta di una rigenerazione urbana all'interno di un contesto da riqualificare che accoglierà anche parcheggi pertinenziali dando cosi una risposta ai cittadini andando a decongestionare così altre zone" il commento del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

Al posto dello storico ex cinema all'aperto Teiro abbandonato da anni di fronte all'ingresso del supermercato presente in zona invece sarebbe prevista un'autorimessa con posti auto privati anche a raso e verrà realizzata un'area verde con park pubblici.



"Si tratterà di un intervento funzionale anche per le attività commerciali della zona. Aspettiamo per l'autorizzazione da parte della ferrovia, deve infatti arrivare un altro parere" spiega Piacentini.

"Interventi come questi servono anche a migliorare il presidio di determinate zone" conclude Pierfederici.