Secondo lotto piscina Zanelli, il comune affida l'incarico per effettuare analisi sui terreni (VIDEO)

Via all'affidamento dell'incarico per la realizzazione degli scavi necessari per procedere all'aggiornamento dell'analisi di rischio e per la caratterizzazione dei terreni dell'area situata a levante dell'attuale piscina Zanelli di Savona.

Il comune lo ha affidato all'impresa Fratelli Guatti per conoscere lo stato dell'area dove verrà costruito il secondo lotto.

" Al fine di procedere con gli atti necessari alla realizzazione, necessita procedere prioritariamente, all'aggiornamento dell'analisi di rischio dell'area oggetto d'intervento, situata nella parte a levante dell'attuale piscina di Corso Colombo, nonché alla caratterizzazione dei terreni e alle prove geognostiche necessarie per la valutazione delle caratteristiche fondazionali - spiegano dal comune - Per effettuale tali analisi è necessario realizzare con escavatore 3 scavi a trincea di circa 3-4 metri di profondità e successivo reinterro per il campionamento del terreno ".

"Si tratta di una soluzione tecnica necessaria per stare dentro le tempistiche molto strette imposte dal PNRR e confermare al ministero l’accettazione del finanziamento in attesa di fare una verifica più ampia in sede di bilancio di previsione 2023” aveva puntualizzato Rossello.

Sul tema si è espresso anche Maurizio Maricone, ex presidente della Rari Nantes Savona e membro del CdA del sodalizio biancorosso:

"Non dimentichiamo che questa è una piscina pubblica e che quindi deve dare in primis risposte ai cittadini e a coloro che vogliono praticare qualunque sport fattibile in una piscina - ha dichiarato Maricone - la soddisfazione di veder andare avanti il progetto e l'edificazione del secondo lotto è la soddisfazione di poter vedere aumentare l'offerta di questa città nei confronti di coloro che vogliono praticare questi sport".

"Mi fa piacere sottolineare che il completamento del secondo lotto, e non per niente sottolineo la parola completamento, è la chiusura di un progetto molto ampio iniziato tanti anni fa e in parte completato con il completamento della piscina Zanelli nel 2011, che oggi vede la sua chiusura: anche le aree esterne verranno completate attraverso la realizzazione di due vasche. Anche la parte dell'impianto posta sul lato verso il Priamar verrà completata attraverso l'edificazione di questa ulteriore vasca" ha concluso l'ex presidente della Rari Nantes Savona.