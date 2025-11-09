Perde il controllo dell'auto lungo la Sp42 e finisce fuori strada andando a sbattere: automobilista in codice rosso

Paura nella tarda mattinata odierna, intorno alle 11:45, per un'automobilista che stava percorrendo la Sp42 all'altezza del territorio comunale di Cosseria.

Improvvisamente, e per cause ancora da chiarire, la persona al volante del mezzo ne ha perso il controllo sbandando e terminando la sua corsa fuoristrada, pare schiantandosi contro un albero.

Mobilitati sul posto i sanitari e le forze dell'ordine. I militi della Croce Bianca di Carcare e il personale dell'automedica Sierra 3 hanno prestato alla vittima le prime cure del caso, stabilendone poi il trasporto in urgenza e in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Ad effettuare i rilievi del caso sono invece state le Forze dell'ordine, che hanno anche regolato il traffico in zona.