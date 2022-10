Varazze, si fa male ad una caviglia facendo canyoning: trasportato in codice giallo

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 12.30 per un uomo infortunato nell'entroterra di Varazze.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Savona, il soccorso alpino e speleologico Liguria, un'ambulanza della Croce Rossa e dell'automedica del 118 che hanno raggiunto con alcune difficoltà, vista la presenza della nebbia, il ferito in una zona impervia in via al Deserto in prossimità dell'agriturismo La Fonda.

Durante un’attività di canyoning in gruppo, un 38enne di Sanremo, si è gravemente infortunato ad una caviglia nel torrente Prialunga e sono stati i suoi compagni inizialmente a portarlo sul sentiero. Qui è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino e dai vigili del fuoco. Medicato e stabilizzato è stato trasportato per circa un’ora in barella.

Giunto sulla strada è stato caricato sull’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.