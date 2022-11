Vado Ligure, il 5 novembre a Villa Groppallo l'inaugurazione della mostra dedicata a Raffaele Collina

Freschezza, vitalità, colore, empatia con i soggetti raffigurati sono le caratteristiche dell’arte di Raffaele Collina. Pittore, organizzatore di eventi, sportivo, ma anche ceramista e poeta, Collina, giunto a Vado Ligure con la famiglia dalla Romagna nel 1916 e rimasto poi sempre “vadese”, condensa in sé i tratti della figura dell’artista come ce ne furono di importanti a Savona nel secolo scorso, fioriti nel momento in cui, fra le due guerre, la città e il suo territorio vivevano un momento di forte ascesa economica e culturale.

Dal 5 novembre al 31 dicembre Vado Ligure gli dedica una mostra così articolata: la formazione e la maturazione, fra le due guerre, nel giro degli artisti gravitanti attorno alla prestigiosa figura di Arturo Martini; la prigionia in India, stimolo di aggiornamento e profondo rinnovamento; il dopoguerra, in cui si dedica alla pittura con libertà e nuova energia, e alla ceramica. Nel catalogo tre sottosezioni sono dedicate inoltre a Collina organizzatore di eventi, Collina sportivo e Collina per Vado Ligure. Resa possibile grazie al concorso di numerosi prestatori privati, la mostra costituisce un’importante occasione per conoscere opere solitamente non fruibili. Nuove ricerche e approfondimenti critici in catalogo portano in luce aspetti inediti e poco noti dell’artista. Per l’occasione saranno esposti nella Pinacoteca Civica di Savona e presso la Banca Carige - Gruppo BPER Banca altri dipinti di Collina pertinenti alle collezioni private dei due Enti.

A cura di Carla Bracco, Magda Tassinari e Donatella Ventura. Organizzazione dell’Associazione Lino Berzoini con la collaborazione e il sostegno del Comune di Vado Ligure e della Fondazione De Mari. Patrocini: Regione Liguria, Comune di Savona, Comune di Vado Ligure. Collaborazione della Cooperativa A.R.C.A., Albissola Marina. Catalogo Sagep-Genova con testi delle curatrici, di Giulia Fusconi e di Nanni Basso. Inaugurazione: sabato 5 novembre 2022, ore 16.30, Vado Ligure, Museo Civico Arturo Martini.

Per info e prenotazioni: +39 353 427 5308

associazioneberzoini@gmail.com www.arteneidintorni.it

Conferenze:

Sabato 26 novembre ore 16.30 - Vado Ligure, Villa Groppallo

Raffaele Collina "il moschettiere romagnolo di Vado", a cura di Carla Bracco, Magda Tassinari e Donatella Ventura

Mercoledì 21 dicembre ore 16.30 - Vado Ligure, Villa Groppallo Un "sano e sincero artista moderno". La pittura di Raffaele Collina tra le due guerre, a cura di Giulia Fusconi

Visite guidate a numero chiuso - PROGETTO TREKKING URBANO A SAVONA: Sabato 19 novembre ore 10 - Savona Piazza Mameli lato Banca d'Italia

Savona e l'Architettura Razionalista degli Anni Trenta, a cura di M. Cristiana e Magda Tassinari

Venerdì 2 dicembre ore 15 - Savona Corso Colombo Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Raffaele Collina artista pubblico, a cura di Carla Bracco e Donatella Ventura