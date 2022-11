Meteo weekend, passata la perturbazione torna il bel tempo

La perturbazione appena passata ha regalato poche precipitazioni sulle pianure, e già da domani l'alta pressione riprenderà vigore, con belle giornate fino a martedì. Ottobre 2022 ha chiuso con anomalia delle temperatura media attorno a +4 °C, collocandosi al primo posto nella serie storica degli ultimi 65 anni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 4 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio per una temporanea fase di maltempo con deboli piogge su Alpi occidentali, Marittime e Valle d'Aosta tra pomeriggio e sera. Deboli nevicate a partire dai 1500 m. Temperature massime in linea con il periodo con valori compresi tra 14 e 17 °C. Venti di Foehn sulle Alpi, assenti o deboli altrove. In serata aumento dell'intensità con venti da nord sulla Liguria centro-occidentale.

Da sabato 5 a lunedì 7 novembre.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e cirri e assenza di precipitazioni. Possibili nebbie notturne e mattutine. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 19 °C, minime che scenderano un po' e saranno comprese tra 6 e 10 °C sulle pianure, fino 12 °C sulle coste. In caso di rasserenamenti notturni e assenza di vento potranno scendere anche fino 3/4 °C sulle pianure. Venti domani ancora moderati, localmente forti da nord su Liguria, in diminuzione durante la giornata. Altrove assenti o deboli di direzione variabile.

Da martedì 8 novembre.

Aumento della copertura nuvolosa con nebbie in pianura , poi tra mercoledì e giovedì passaggio perturbato veloce ma debole, e a seguire si prospetta di nuovo un lungo periodo senza piogge e temperature sopra la media.

