Camion perde sostanze chimiche a Ceriale: intervento dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti nela stazione autoporto dell’autostrada a Ceriale a seguito della perdita di materiale chimico da un autoarticolato telonato. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.45.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha effettuato una brusca frenata che ha provocato la rottura di una cisterna contenente trisolfato di ferro, sostanza corrosiva, e il danneggiamento di alcuni bidoni con altri prodotti chimici.

I Vigili del Fuoco hanno subito predisposto la zonizzazione dell’area e messo in atto le operazioni di contenimento per limitare la dispersione delle sostanze. Sul posto è intervenuto personale di Autostrade e una ditta specializzata, incaricata del travaso e del successivo trasporto in sicurezza del materiale.

Sul posto anche la polizia stradale.