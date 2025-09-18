Asl2: via libera all’assunzione di 20 OSS a tempo indeterminato scorrendo la graduatoria del concorso unificato

Era attesa da tempo dalle organizzazioni sindacali l’assunzione di nuovi operatori socio sanitari (OSS) per le strutture dell’ASL2. L’azienda ha approvato l’assunzione a tempo indeterminato di 20 OSS per rispondere alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza e rafforzare l’organizzazione dei turni a supporto del personale infermieristico.

Le nuove assunzioni attingeranno dalla graduatoria del concorso pubblico unificato bandito da A.Li.Sa. nel 2019 e approvato nel 2022, che è ancora valida in seguito alle proroghe concesse dalla Regione. Una richiesta di proroga era stata fatta in Consiglio regionale, lo scorso luglio, dal consigliere Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente”, e approvata all’unanimità.

I candidati saranno chiamati seguendo l’ordine della graduatoria e saranno assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato regolati dal CCNL Sanità.

Prima della firma del contratto, gli OSS dovranno superare le verifiche di legge: idoneità fisica, possesso dei requisiti richiesti e presentazione della documentazione prevista dal bando. In caso di rinuncia da parte di un candidato, si procederà con i successivi in lista.

I 20 nuovi OSS saranno assegnati inizialmente alla Direzione Professioni Sanitarie, che ne determinerà la destinazione nelle varie strutture aziendali in base alle esigenze.