Loano, oggi l'ultimo saluto allo storico tassista Renato Formica

Saranno celebrati quest'oggi, alle ore 15.00 nella parrocchia San Giovanni Battista in Loano, i funerali di Renato Formica, storico tassista loanese scomparso all'età di 93 anni.

Ha accompagnato diverse generazioni di turisti, ma anche di vip in vacanza, in giro per la riviera offrendo oltre al semplice trasporto anche tutto il suo savoir vivre all'insegna dell'ironia, dell'intelligenza e di una signorilità innata.

Lascia la moglie Giannina, in passato maestra elementare a Toirano, e il figlio Luca che come il padre aveva portato avanti l'azienda familiare fino al pensionamento.