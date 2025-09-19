Giustenice, potenziato e rinnovato l'acquedotto comunale: oltre 548mila euro di investimenti (FOTO e VIDEO)

Questa mattina a Giustenice, sono stati presentati i lavori di potenziamento e ammodernamento del civico acquedotto comunale. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 523.072,92 euro da parte di Regione Liguria tramite la sottomisura 7.2 del Programma di Sviluppo Rurale, è stato integrato da ulteriori 25.000 euro messi a disposizione dal Comune, per un totale di oltre 548.000 euro.

L’opera nasce dall’esigenza di affrontare le criticità legate alla siccità che nel 2023 hanno messo a dura prova il sistema idrico locale. L’amministrazione ha quindi scelto di intervenire sull’apparato di alimentazione e accumulo della rete per aumentarne la capacità di raccolta e ottimizzarne la distribuzione.

Alla presentazione, curata dal sindaco di casa Mauro Boetto, hanno preso parte diversi esponenti dei Comuni del territorio locale, l'amministratore di Servizi Ambientali Alessandro Vignola e rappresentanti del Consiglio regionale. Presente per l'occasione anche il vicepresidente della Regione e assessore all'agricoltura Alessandro Piana.

Dopo una prima parte nella sala consiliare del Comune, la mattinata si è conclusa in località Castagneo proprio dove il progetto ha previsto l’ampliamento del deposito principale, nel quale sono state installate otto nuove vasche prefabbricate in cemento armato, portando la capacità complessiva di stoccaggio a oltre 400 metri cubi. È stato inoltre realizzato un nuovo circuito impiantistico che consente sia il recupero dell’acqua per caduta, sia il pompaggio da valle a monte, garantendo la copertura di tutte le frazioni del paese.

L’intervento, che ha comportato lavori complessi di demolizione, scavi, fondazioni, opere idrauliche, elettriche e di automazione, ha coinvolto anche la località Tempui, con l’installazione di un nuovo sistema di pompaggio e clorazione, nonché di un collegamento elettrico dedicato.

Complessivamente, le nuove strutture permetteranno di assicurare una maggiore disponibilità di risorse idriche durante tutto l’anno, con particolare attenzione ai periodi di maggiore affluenza turistica. Il sistema modulare delle vasche consentirà inoltre di mantenere la continuità del servizio anche durante eventuali lavori di manutenzione.

A completamento, è stato attivato un sistema informatizzato di monitoraggio dei livelli delle principali vasche, che permetterà una gestione più efficiente e tempestiva della risorsa idrica.

"Faccio i complimenti al sindaco Boetto e a tutta l'amministrazione comunale di Giustenice per aver saputo interpretare nel miglior modo possibile quelli che erano i finanziamenti messi a disposizione da Regione Liguria - le parole del vicepresidente regionale Piana - Aver realizzato questo importante e bellissimo acquedotto è qualcosa di unico, se vogliamo, per la realtà territoriale e per la popolazione di Giustenice, perché finalmente riuscirà a risolvere un problema che purtroppo in questi anni ha coinvolto molti comuni della Liguria".

"Stiamo cercando di porre rimedio a quella che è una criticità che puntualmente si ripresenta durante i mesi estivi, ossia la carenza idrica. Il Comune di Giustenice è stato molto bravo nella predisposizione e nell’istruttoria di questa importante domanda, vincendo il bando con un contributo di €523.000, poi sceso a circa €506.000 con il ribasso d'asta, realizzando un'opera che credo definitiva per una problematica che riguardava questo territorio. Sono felice oggi di essere qui a inaugurarla e sono sicuro che, conoscendo la dinamicità, l'intraprendenza e la capacità del sindaco, nei prossimi mesi e nei prossimi anni saremo di nuovo qui a inaugurare qualcosa di importante e di nuovo", ha concluso Piana.

"Giustenice è un paese in continua crescita, quindi la risorsa idrica è fondamentale - ha aggiunto il sindaco Boetto - Abbiamo passato degli anni difficili e questo, come diceva il vicepresidente Piana, ci permette sicuramente di stare un po' più tranquilli e di aver implementato in modo importante quelle che sono le risorse idriche. Nel contempo, però, usando la tecnologia abbiamo anche messo sotto controllo del monitoraggio informatico tutto sistema stesso".