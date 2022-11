Calcio: William Viali è il nuovo allenatore della squadra del Cosenza

L'ex Cesena William Viali, prenderà il posto dell' esonerato Davide Dionigi. La decisione è stata presa dalla stessa società dopo la 4 sconfitta subita nella partita contro la squadra del Frosinone. Su topcasino.me, troverai tante novità dei bookmakers con le migliori statistiche, le quote e consigli utili sui pronostici, inoltre con l'accesso alla piattaforma dedicata si può ottenere ricchi premi e bonus di benvenuto.

L'esonero di Davide Dionigi

Con un breve comunicato ufficiale il Cosenza Calcio, ha dato notizia per l'esonero del tecnico Davide Dionigi a causa di quattro sconfitte consecutive che hanno portato la squadra del Cosenza in play-out. Oltre che a prendersi delle critiche dai tifosi e tanto di malevoli parole da parte del direttore sportivo Roberto Gemmi. Il tecnico del Cosenza Davide Dionigi, ha avuto soltanto tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte, poi il crollo totale. Nella nota del comunicato da parte del Cosenza Calcio infatti, si legge: “ La Società del Cosenza Calcio, comunica di avere sollevato dall’incarico di tecnico e responsabile Davide Dionigi il quale ha collezionato 12 panchine in Coppa e Campionato. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro che tuttavia ha svolto, inoltre, il club informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico che presto arriverà al Cosenza Calcio. Per avere degli aggiornamenti sulle prime 10 giornate di calcio di Albenga, Cairese e Finale si può avere informazioni qui.

Il nuovo allenatore William Viali

Qualche ora dopo infatti salta fuori il nome del 48enne William Viali e dunque adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale per la conferma da parte della società e dal presidente Eugenio Guarascio. Il nuovo allenatore William Viali inoltre, aveva concluso la regular season arrivando al terzo posto in classifica.sarà presentato venerdì mattina in una conferenza stampa che precederà la partenza per la trasferta di Pisa.

Ma chi è questo tecnico pronto ad allenare il Cosenza? William Viali, classe 1974, ha iniziato la sua carriera di allenatore circa dieci anni fa con la squadra del Fiorenzuola, poi è rimasto sulla panchina di Piacenza, la Pro Piacenza, la Sudtirol e la squadra del Cuneo prima del Novara con cui ha disputato i play off in Serie B. Circa due anni fa invece, William Viali, è entrato sulla panchina del Cesena, nel momento in cui ha ottenuto il 13mo posto, mentre l'anno dopo ha condotto la squadra dei bianconeri che era giunta al settimo posto disputando i play off. In più la scorsa stagione ha terminato il girone giungendo al terzo posto e la Play Off in seguito poi ha dato le sue dimissioni.

Le parole del nuovo mister del Cosenza Calcio

Alla notizia, il nuovo allenatore William Viali ha espresso qualcosa in merito alla società che lo ha scelto per questo cammino insieme al club, dove lui stesso dichiara a sue parole: " Ci vuole tanto coraggio per fare il tecnico di una squadra, a volte quelle dinamiche più facili possono anche diventare molto più complicate però possono dare occasioni. E infatti per me, questa è una grande occasione, quindi ringrazio soprattutto il direttore e il presidente, per avermi dato questa opportunità. Si inizia con l’obiettivo di misurare le statistiche, volendo io ho già un’idea molto chiara che comunque al momento mi tengo per me, poi in seguito si vedrà! Il calcio è pur figlio dei risultati, mi prendo tutte le mie responsabilità, le difficoltà e sono pronto ad affrontare qualsiasi situazione verrà!"- ha concluso il nuovo tecnico del Cosenza William Viali.