173º Polizia di Stato, i dati della Questura di Savona: 11300 le chiamate alla sala operativa, 9765 le infrazioni al Codice della Strada accertate

Un incremento dei risultati su tutti i fronti, primi fra tutti i servizi di prevenzione dei reati.

Il Questore di Savona, Giuseppe Mariani, in occasione del 173esimo anniversario della Polizia di Stato, nella Sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar, ha fornito i dati operativi dell’attività della Questura savonese relativi al periodo marzo 2024-marzo 2025.

Ufficio Gabinetto

Ordinanze emesse per eventi e manifestazioni: 1.784, di cui per servizi straordinari di controllo del territorio con unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine: 153.

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Persone controllate: 34.346

Interventi di soccorso pubblico: 3.560

Chiamate gestite dalla sala operativa: 11.300

Persone denunciate: 247

Persone arrestate: 39

Divisione Polizia Amministrativa e della Sicurezza

Passaporti e documenti vari d’espatrio: 11.400

Porti d’arma: 1.456

Controlli ad esercizi pubblici: 321

Provvedimenti ex art. 100 TULPS: 11

Divisione Anticrimine

Avvisi Orali emessi: 77

Fogli di via obbligatorio emessi: 164

Provvedimenti di c.d. Daspo Urbano: 15

Ammonimento a seguito di episodi di violenza domestica: 54

Ammonimento a seguito di atti persecutori: 19

Sorveglianza Speciale di P.S.: 2

Ufficio Immigrazione

Titoli di soggiorno prodotti: 10.447

Richieste di protezione internazionale: 2.013

Espulsioni notificate: 89

Accompagnamenti frontiera: 4

Ordini del Questore: 107

Squadra Mobile

Operazioni principali: 5

Persone arrestate: 49

Stupefacente sequestrato

Hashish: 9.010,68 grammi

Cocaina/Eroina: 896,59 grammi

Marijuana: 3.422,72 grammi

Commissariato di Pubblica Sicurezza - Alassio

Controllo del territorio

Persone controllate: 22.432

Veicoli controllati: 9.940

Interventi effettuati: 801

Contrasto alla criminalità

Persone denunciate: 115

Arresti: 12

Polizia Stradale

Persone arrestate: 1

Persone denunciate in stato di libertà: 222

Veicoli controllati: 11.879

Infrazioni al Codice della Strada accertate: 9.765

Pattuglie sul territorio: 2.183

Conducenti controllati con etilometri e precursori: 6.287

Controlli conducenti professionali: 1.152

Ufficio di Polizia Frontiera Marittima

Verifiche navi da crociera: 124

Verifiche navi traghetto in servizio di linea: 266

Verifiche navi commerciali in partenza e arrivo: 1.341

Persone controllate: 19.026

Documenti controllati: 15.455

Persone denunciate in stato di libertà: 8

Persone arrestate: 2

Polizia Ferroviaria – Savona e Albenga

Operatori impegnati: 5.308

Servizi di vigilanza-pattugliamenti: 1.736

Denunce ricevute: 162

Persone arrestate: 5

Persone denunciate in stato di libertà: 88

Persone identificate: 27.549

Minori rintracciati: 10

Sanzioni amministrative: 40

Servizi di scorta treni: 297

Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica

Denunce o querele ricevute: 143

Persone arrestate: 1

Persone denunciate in stato di libertà: 20

Costante l'attività di monitoraggio delle reti internet per contrastare i reati di pedofilia e cyberbullismo.