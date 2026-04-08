Finale, una Pasqua da "boom" apre la stagione e conferma i numeri del turismo. Berlangieri: "Destinazione sempre più competitiva e strutturata sui mercati"

Guarda con fiducia all’avvio della stagione turistica 2026 Finale Ligure, che negli scorsi giorni ha dato come ormai da tradizione il via al periodo di maggior afflusso turistico col primo grande ponte festivo dell’anno, sotto i migliori auspici. Le festività pasquali hanno infatti registrato un’elevata affluenza, con prenotazioni prossime al tutto esaurito nelle strutture ricettive e migliaia di visitatori che hanno scelto la cittadina del Ponente ligure per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Un risultato che si inserisce in un quadro già particolarmente positivo, alla luce dei dati diffusi dall’Osservatorio turistico regionale relativi al 2025. La provincia di Savona si conferma tra i principali motori del turismo ligure, con oltre 1,5 milioni di arrivi e più di 6,5 milioni di presenze complessive. In questo contesto, Finale Ligure si distingue come prima destinazione provinciale sia per numero di arrivi, pari a 233.136, sia per presenze, che superano 1,1 milioni di pernottamenti, posizionandosi seconda in Liguria dietro alla sola Genova e davanti a una località come Sanremo. Particolarmente significativo anche il dato relativo alla componente internazionale, che sfiora il 40% del totale, con oltre 431 mila presenze straniere: un valore che rappresenta il più alto in termini assoluti tra le località savonesi e che conferma il trend degli ultimi anni.

Numeri che, secondo il sindaco e delegato a Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri, «certificano in modo chiaro il consolidamento della nostra destinazione sui mercati di riferimento», con una Finale Ligure che «sta progressivamente guadagnando quote di mercato grazie a un lavoro strutturato di organizzazione della destinazione e di costruzione di prodotti ed esperienze coerenti con la propria identità, affiancato da un’azione integrata di promozione, comunicazione e commercializzazione, capace di utilizzare in modo sinergico tutti gli strumenti a disposizione e di produrre risultati concreti e misurabili».

Il modello di sviluppo turistico finalese evidenzia inoltre una crescente capacità di attrarre visitatori stranieri, rafforzando il posizionamento internazionale della località. «Il rapporto tra turisti italiani e stranieri è un indicatore particolarmente significativo – prosegue il primo cittadino –. A differenza di molte altre realtà della provincia, Finale Ligure presenta già oggi un livello di internazionalizzazione molto elevato e si sta progressivamente avvicinando a un equilibrio tra domanda domestica e internazionale pari a “uno a uno”, in linea con i dati regionali e nazionali. È un percorso che intendiamo consolidare, pur nella consapevolezza che il contesto geopolitico attuale potrebbe rendere più complesso mantenere questi ritmi di crescita nel breve periodo».

Altro elemento distintivo è rappresentato dalla progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici: «Uno degli obiettivi strategici che ci siamo posti è quello di distribuire i flussi lungo tutto l’arco dell’anno – sottolinea Berlangieri –. I dati dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta: i mesi “di spalla” registrano ormai volumi di arrivi e presenze sempre più vicini a quelli del periodo estivo. Questo significa maggiore sostenibilità per il territorio, migliori condizioni di lavoro per gli operatori e una qualità dell’esperienza più elevata per i visitatori».

«Continueremo a investire con determinazione nel percorso intrapreso, rafforzando le azioni di sviluppo, promozione e qualificazione della destinazione – conclude il sindaco – con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti in questi anni e affrontare con visione e concretezza le sfide dei prossimi mesi, mantenendo alta la competitività del territorio e garantendo al tempo stesso sostenibilità, qualità dell’offerta e valore per tutta la comunità».