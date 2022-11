Dimissioni dalla minoranza di Abate, Zunino (Uniti per Celle): "Lo ringraziamo per il cammino compiuto insieme e per il lavoro svolto"

Il consigliere Jacopo Abate nella giornata di ieri ha deciso di lasciare la minoranza di Uniti per Celle per confluire nel gruppo misto e non è mancato un messaggio di saluto, senza polemiche del capogruppo Remo Zunino.

"Jacopo ieri ci ha comunicato la scelta che oggi avrebbe compiuto. Tale scelta non è in conflitto con il gruppo né tantomeno con le decisioni prese finora dal gruppo stesso, ma esprime la volontà di proseguire la sua attività politica nel futuro" ha spiegato Zunino.

"Siamo dispiaciuti ma, nel rispetto dell autonomia di ogni singolo consigliere, lo ringraziamo per il cammino compiuto insieme negli ultimi anni all’interno di Uniti per Celle, per il lavoro svolto e per i confronti avuti sulle singole tematiche" conclude il capogruppo di minoranza.