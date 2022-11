Venerdì 9 dicembre ad Albenga manifestazione del Movimento Italia Unita e Italia Sovrana contro la privatizzazione dell'ospedale

"Abbiamo, in Regione, politici inadeguati che pensano di fare quello che vogliono in barba alle esigenze del territorio. È ora di finirla, dobbiamo farci sentire una volta per tutte". Così gli esponenti di Italia Sovrana e Popolare e Movimento Italia Unita ricordando, per venerdì 9 dicembre, alle ore 16, l'appuntamento in piazza del Popolo ad Albenga per la manifestazione contro la privatizzazione dell'ospedale di Albenga, la chiusura del Pronto Soccorso di Albenga e della Val Bormida, la chiusura del Punto Nascite di Pietra Ligure.

"Faremo sentire la voce del popolo, delle associazioni e dell'imprenditoria contro decisioni che stanno penalizzando il ponente savonese e, di riflesso, l'intero ponente ligure - sottolinea Francesco Nappi, presidente del Movimento Italia Unita, gruppo della coalizione Italia Sovrana e Popolare - Dopo la chiusura di Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso, Punto Nascite, reparti ed ambulatori vari, ora, di nuovo, la Regione Liguria vuole dare in mano ai privati l'ospedale di Albenga senza parlarne con nessuno dei sindaci del territorio, senza un confronto con la cittadinanza. Ovviamente Toti non si degna di venire nel ponente savonese, nell'albenganese per parlarne di persona".

Alla manifestazione di Italia Sovrana e Popolare saranno invece presenti il presidente nazionale di ISP Marco Rizzo, Francesco Toscano, oltre al presidente del Movimento Italia Unita Francesco Nappi.