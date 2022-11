Albenga, i parrucchieri “San Pier 44” festeggiano 50 anni di attività, il sindaco Tomatis: “Grazie per il servizio che date alla città” (FOTO e VIDEO)

“Nozze d’oro” oggi, 18 novembre, per una società e un’attività storica di Albenga: i parrucchieri per uomo San Pier 44 compiono 50 di lavoro insieme. Per festeggiare, Pietro Scozzari e Santo Di Gangi questa sera hanno offerto un piccolo rinfresco a cui hanno partecipato anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, i consiglieri Emanuela Guerra e Giorgio Cangiano e gli ex sindaci Antonello Tabbò e Mariangela Vio.

“Siamo felicissimi di festeggiare 50 anni di lavoro insieme, sempre nella stessa sede: è un bel traguardo”, commentano emozionati Pietro e Santo.

“Vi ringrazio di cuore – afferma il sindaco Tomatis - , perché, soprattutto in momenti difficili come questi, riuscire a portare avanti un’attività come la vostra è indice di tanta serietà e passione”.

Il primo cittadino ha voluto rimarcare anche l’importanza sociale di San Pier 44: “Ogni attività commerciale e di servizio è un presidio del territorio, è un aspetto che non va ignorato. Voi portate avanti questa attività da ben 50 anni e rappresentate anche un punto di socializzazione ad Albenga, perché il barbiere è anche una sorta di confessore, e voi siete seri e riservati, non negate mai una parola di conforto anche a chi magari i capelli non se li fa tagliare. Dal barbiere è bello anche aspettare, perché riesci a scambiare due parole, si socializza, si diventa amici. Grazie a nome della città di Albenga per svolgere il vostro lavoro in modo professionale, attento e con tanta passione”.

Ben tre generazioni di uomini sono passati dallo storico salone di Pietro e Santo, che oltre a due professionisti di altissimo livello, hanno trovato sempre simpatia e grande umanità. Due parrucchieri della “vecchia scuola”, che vantano lunghi anni di studio insieme (ben 9 prima di diventare Maestri per insegnare il mestiere) e tanta esperienza. “Insieme siamo anche andati in diverse località d’Italia a insegnare alle nuove generazioni di parrucchieri. Un’esperienza bellissima che porteremo per sempre con noi. Potremmo scrivere un libro con tutto ciò che abbiamo vissuto. Ne avremmo da raccontare”, scherzano.

“In 50 anni di attività siamo sempre andati d’accordo, mai uno screzio, mai una discussione. Continuiamo a intenderci anche solo con lo sguardo. Continuiamo a lavorare con gioia ed entusiasmo. Oggi è una giornata veramente importante per noi”, concludono Pietro e Santo.

Anche dalla redazione di Savonanews, congratulazioni a Pietro e Santo.