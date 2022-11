Nuovo mercato del lunedì, soddisfatti gli ambulanti: "Non ci sono state zone morte, posizionamento che speravamo da anni"

Grande soddisfazione con alcuni miglioramenti che possono essere messi in atto ma che non inficeranno sull'assetto.

"È un mercato strutturalmente perfetto e per questo voglio fare i complimenti all'amministrazione, al sindaco e al vicesindaco che si sono impegnati in questi ultimi mesi e anche un ringraziamento all'ufficio commercio - ha detto Amedeo Mosca, presidente Fiva Confcommercio Savona - Anche gli avventori hanno frequentato ogni area e non ci sono state zone morte. Questo è il risultato di un ottimo lavoro, estremamente positivo sotto tutti i punti di vista".