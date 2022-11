A10, tra Arenzano e Varazze lieve distacco di una canaletta porta cavi: ripristino a partire dalle 16

Questa mattina intorno alle 9, a causa del forte vento, che sulla rete ligure ha raggiunto picchi pari a circa 100 km orari, si è verificato un lieve distacco di una canaletta porta cavi collocata sul bordo del viadotto Terroso, in A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze in direzione Savona.

I tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia sono immediatamente intervenuti per verificare che non ci fosse il pericolo di ulteriori distacchi e mettendo in sicurezza l’area sottostante.

L’intervento di ripristino è stato programmato per il pomeriggio di oggi, in considerazione del fatto che la canaletta non è a rischio caduta, e per intervenire con un by bridge è stato necessario aspettare che finissero le forti raffiche di vento.

La canaletta era stata ispezionata il 12 novembre scorso senza che fossero rilevate criticità. Attualmente la velocità del vento si sta normalizzando e alle 16 è previsto l’intervento di ripristino.