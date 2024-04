Minaccia di morte con tre coltelli, la polizia lo ferma con il taser ma non basta: ferito da un colpo di pistola

La lite, tre coltelli e poi un colpo d'arma da fuoco.

Questo lo scenario emerso ieri sera intorno alle 21.30 in una palazzina di via Quarda Superiore a Savona.

Tutto è partito da una discussione in casa tra tre stranieri. Uno dei tre, armato di tre coltelli di lunghezza superiore ai 20 cm con la lama molto lunga e affilata, ha iniziato a dare in escandescenze e ha cercato di colpire gli altri due (uno si è riparato prendendo una sedia, l'altro una bacinella trafitta dai fendenti) che hanno subito chiamato il 112.

Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha cercato di calmare l'uomo invano. Lo stesso infatti ha continuato ad inveire e ha reagito anche contro le forze dell'ordine.

Ad un certo punto è esploso un corpo d'arma da fuoco con il soggetto (pare sia un pluripregiudicato) che è stato colpito nel basso ventre ad un fianco.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Savona (a supporto sono giunti anche i carabinieri) che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia scientifica ha poi effettuato tutti i rilievi nell'abitazione.

Nella palazzina è presente anche il teatro Sacco e in quei minuti era in corso uno spettacolo.

"Abbiamo sentito solo delle urla" hanno detto due persone all'uscita dal teatro.