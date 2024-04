Albenga piange la prematura scomparsa di Marina “Ninni” Mascardi

Albenga in lutto per la prematura scomparsa di Marina “Ninni” Mascardi. Aveva solo 65 anni. Era conosciuta da tutta la comunità, per il suo ruolo incisivo nel mondo dello sport, del calcio in particolare, e punto di riferimento anche con il suo negozio “Robe da Mare”.

“Ninni” è stata calciatrice dell'U.S. Albenga dal 1988 al 1996, dove ha ricoperto anche il ruolo di allenatrice dal 1989 al 1994, in Serie C. Successivamente è stata responsabile dell'area femminile e segretaria nell'era De Filippis e anche della squadra maschile ai tempi di Cometto. Oltre ai ruoli societari, Marina è stata per più di 15 anni il vero motore del movimento calcistico ingauno, una figura fondamentale.

La ricorda in un post su Facebook Gabriele Patrucco dell’associazione culturale Orgoglio Ingauno: “A lei dobbiamo molte cose, compresa la minuziosa ricostruzione di lunga parte della ‘storia femminile’ del club racchiuso in parte nel libro ‘Calcio Femminile ieri...1986-1997’ e proseguito nel suo prezioso database statistico-fotografico che Ninni aveva deciso di condividere, in modo da poter rendere onore alla storia delle nostre ragazze anche nel libro da me scritto”.

“Carattere trasparente, onesto e sincero, a volte duro e ruvido tipico delle persone vere e non costruite, antidiva e umile, eri schiva ma ci siamo sempre stimati e ci volevamo bene, forse perché poi non così diversi – si legge nel post -. Grazie per ciò che hai dato per l'Albenga”.