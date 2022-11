Savona, via alla gara per l'affidamento dei lavori sulla frana di Marmorassi

Via all'iter per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità di via Marmorassi a Savona con l'invito a partecipare alla procedura agli operatori economici interessati.

Da tre anni infatti, dal 23-24 novembre 2019, gli abitanti della frazione devono far fronte ad una frana e il comune aveva deciso di stanziare 180mila euro per risolvere la criticità.

Lo scopo dell'amministrazione è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza del muro di contenimento della via in corrispondenza del tornante nei pressi dei civici 7 e 9, che si era danneggiato a seguito delle violenti piogge, oltre al ripristino del completo transito sulla strada comunale.

L'oggetto del contratto è l'esecuzione delle opere civili necessarie alla realizzazione di un intervento di consolidamento strutturale del muro di contenimento.

La durata dei lavori è prevista per circa 3 mesi e un altro mese è previsto per il collaudo.

A settembre una residente aveva contattato la nostra redazione per far presente la situazione di disagio che stanno affrontando da 3 anni a questa parte soprattutto perchè la frana ha di fatto reso impossibile il passaggio dei mezzi pesanti, annullando così il transito anche degli autobus.

"La corriera si ferma prima dell'inizio del paese e gli anziani non possono farsi piu di un km a piedi - aveva detto la cittadina savonese - da tre anni siamo senza un mezzo pubblico, i miei due miei zii che hanno smesso di guidare per avanzati limiti d'età, rispettivamente di 85 e 81 anni sono appiedati e non ce la fanno se noi non ci siamo per portarli. Ogni tanto la corriera passa se qualche autista disponibile sale lo stesso, ma transitano i pompieri, camion, i mezzi di Ata, mi sembra paradossale che invece non possa fare il percorso un autobus".