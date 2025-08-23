Savona, vandalismo notturno in Darsena: danneggiato il dehor del locale Alkemist (VIDEO)

Tavoli e sedie lanciati senza un apparente motivo e con una cattiveria che lascia di stucco.

Le immagini delle telecamere hanno ripreso questi 2 giovani che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nella Darsena di Savona hanno messo completamente a soqquadro il dehor del food e drink "Alkemist".

Il locale di via Baglietto era già stato colpito da un ladro nella notte tra il 17 e 18 luglio.

Il malvivente aveva prima staccato la telecamera esterna e poi ha sfondato la finestra con una piantana degli ombrelloni. All'interno aveva rubato il fondo cassa che conteneva 50-60 euro.

Due giorni fa invece i due giovani intorno all'una e mezza hanno lanciato e preso a calci le sedie e due tavoli.

"Ci hanno rotto due tavoli e sedie con violenza senza motivo. A questo punto ci siamo rotti pure noi. Un mese fa il danneggiamento e furto ora questo... Lunedì faremo denuncia" ha detto la titolare Valentina De Paola.

"Sono mesi che chiediamo una presenza delle forze dell'ordine ed effettivamente stanotte sono intervenuti per sedare un inizio di rissa intorno all'una e mezza in fondo a via Baglietto - spiega Tiziana Borreani, titolare del locale" The Balance" - Alcuni tra residenti e commercianti si sono affidati ad un agenzia di Genova, una vigilanza privata. Però molti hanno deciso di non farlo, il sistema in questo caso ci perde".