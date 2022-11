Lions Club Loano, il cordoglio per la scomparsa di Lino Folco: "Arrivederci gentiluomo d'altri tempi"

Il Lions Club Loano Doria piange il Socio Giovanni Lino Folco: "Uomo di eccellente caratura che ha rappresentato una colonna portante, una guida sempre attenta, un aiuto ed un sostegno per tanti anni all'interno del Lions Club".

Così lo ricorda Arianna Leonardi Vugi, fondatrice del Club: “Con la scomparsa di Giovanni Lino Folco il Lions Club Loano Doria perde non solo un socio di grande esperienza e capacità, ma anche e soprattutto un amico nonché il proprio mentore. Già socio del Lions Club di Finale Ligure-Pietra Ligure-Loano Host, quando nel 1996 fu fondato il Lions Club Loano Doria ne divenne la guida lionistica. Tale l’affetto e l’amicizia che da subito lo legò al nuovo Club, che dopo un anno, terminato il suo incarico, scelse di diventarne socio a tutti gli effetti”.

"Per i soci del Lions Club Loano Doria, con cui di recente festeggiò i 50 anni di appartenenza all’Associazione, rimase sempre un riferimento importante, non solo per la sua esemplare incarnazione dello spirito lionistico, ma anche per la sua intelligenza e sensibilità. Giovanni Lino Folco era un uomo dai modi intrinsecamente eleganti, una mente vivace ricca di intuito, capace di abbracciare il nuovo arricchendolo con la sua esperienza - continua - Mancheranno la sua battuta graffiante, l’affetto dei suoi incoraggiamenti, la sua energia ed il suo buon umore. Ma il suo ricordo sarà sempre vivo , e per il Lions Club Loano Doria uno sprone a lavorare sempre meglio continuando a seguire i suoi consigli”.

"Arrivederci gentiluomo d'altri tempi" il commosso saluto del Lions Club Loano Doria.