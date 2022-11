Pamela Falzone eletta presidente di Federalberghi Varazze: "Importante la visione di squadra"

L'assemblea di Federalberghi Varazze ha eletto Pamela Falzone, nuovo presidente degli albergatori di zona. L'imprenditrice, classe 1982, prosegue la tradizione di famiglia che da decenni è radicata nel settore alberghiero e oggi è al timone dell’Hotel Villa Gloria di Varazze insieme al fratello e ai genitori.

Succede ad Andrea Bruzzone, che ora riveste il ruolo di vicepresidente insieme a Giuseppe Cerminara.

Savonese, Falzone ha effettuato studi classici, laureandosi in Conservazione dei beni culturali, per poi dedicarsi a pieno al mondo del turismo a cui è legata da sempre per via della sua storia personale.

"La mia famiglia e i miei genitori hanno sempre gestito alberghi a Varazze – spiega – Dopo gli studi, anche io mi sono dedicata al turismo. Sono orgogliosa di poter guidare la sezione varazzina di Federalberghi: percepisco questo incarico come una grande responsabilità. Per me è importante la visione di squadra: è mia intenzione essere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare e creare una collaborazione duratura e funzionale".

"Credo che si debba puntare sul valorizzare le ricchezze che il nostro territorio può offrire e non solo fronteggiare le difficoltà del settore, che pure sono numerose e hanno un peso. La nostra Riviera ha una marea di punti di forza, esperienze da offrire, luoghi da visitare, che spesso non vengono valorizzati, perché non vengono proposti. Per me è determinante fornire all’ospite il massimo delle informazioni, affinché chi soggiorna nelle nostre strutture possa vivere e conoscere a pieno il territorio, innamorandosene per poi tornare. Anche questo è un modo per fidelizzare gli ospiti", conclude.