Piaggio Aero, LaerH e Funivie: Cgil ancora in attesa di risposte dai ministeri. "Dalla Regione manca autorevolezza o capacità politica?"

"Mancanza di autorevolezza oppure incapacità della politica Regionale Ligure ad interloquire con Ministeri e Governo?".

E' questa la domanda che si pongono dalla segreteria savonese della Cgil relativamente al destino delle istanze industriali per le quali i sindacati hanno avuto diverse interlocuzioni con l'ente regionale e per le quali, al momento, gli stessi lamentano ancora una mancanza di risposte.

"È un dato di fatto che ci trasciniamo dietro da oltre cinque anni: la Regione Liguria non ha l'autorevolezza di interloquire con il Governo e i Ministeri quando si tratta di calendarizzare incontri sulle crisi industriali del savonese ma più in generale liguri - si legge - Dall'avvento dell'amministrazione regionale a guida Giovanni Toti (metà 2015) non si contano più le richieste di incontro ai vari ministero e al Governo a firma della Regione Liguria che non hanno trovato risposta. Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac, Funivie, eccetera: tutte vertenza che sono all'interno di comparti strategici per l'intero Paese (siderurgia, aereospazio, infrastrutture, ferroviario)". "Non solo, quindi, poco interesse da parte della Regione Liguria verso il territorio savonese su temi strettamente regionali con forti penalizzazioni per il territorio savonese (infrastrutture e sanità in primis, dove Savona e provincia sembrano essere fuori dal perimetro regionale per l'amministrazione regionale Ligure) ma totale assenza politica quando si parla delle crisi industriali del savonese - accusano dal sindacato - Non basta l'invio delle lettere, servono azioni politiche concrete da parte della Regione Liguria e un rapporto più stretto e diretto con i ministri che hanno i dossier riguardanti queste importanti e fondamentali vertenze del nostro territorio".

Due sono in particolare i dossier su cui si è concentrata nell'ultimo periodo l'attenzione dei sindacati e dell'ente regionale in tal senso: "Nelle ultime settimane sono state inviate due richieste di incontro a firma della regione Liguria per Piaggio Aerospace e LaerH ai ministeri dello Sviluppo Economico e della Difesa, e una richiesta per Funivie al ministero delle Infrastrutture. A distanza di oltre 20 giorni nessuna risposta è ancora arrivata, mentre le due vertenze rischiano di arrivare al punto di non ritorno con centinaia di lavoratori interessati e due comparti fondamentali per l'economia savonese, ligure e nazionale". Eppure, rilevano dalla segreteria sindacale, "le richieste sono state inviate a ministri vicini, molto vicini alle forze politiche che amministrano la Regione Ligure, ed è incomprensibile che non abbiano l'autorevolezza di pretendere la calendarizzazione degli incontri richiesti e finalmente delle soluzioni che devono essere condivise con il territorio e i lavoratori".