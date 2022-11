Occupazione del suolo pubblico e affissioni: a Savona cambiano le sanzioni, previste nuove agevolazioni

"Nel consiglio comunale odierno abbiamo approvato diverse modifiche al 'regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone'; variazioni che riteniamo di grande importanza perché di sostegno alle situazioni di difficoltà che il nostro tessuto commerciale sta ancora vivendo".

Lo afferma in una nota il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Savona.

"Al nostro insediamento il regolamento in oggetto prevedeva una sola agevolazione riguardante le sanzioni - spiegano i dem - una riduzione del 50% se si pagava entro 15 giorni dalla scadenza. Valutata questa agevolazione poco influente abbiamo proposto l’introduzione di due nuovi meccanismi agevolativi che tengono insieme le norme statali e una maggior premialità per i cittadini virtuosi: la possibilità di rateizzare le sanzioni superiori ai 200 euro; la riduzione della sanzione del 100% nei primi 5 giorni, del 70% nei 90 giorni e del 50% nei 180 giorni per i pagamenti effettuati tardivamente".

"Crediamo sia importante andare incontro a quella parte di cittadini che pur pagando successivamente alla scadenza, per diverse possibili problematiche, virtuosamente lo fa autonomamente entro i 6 mesi successivi" continuano.

"Ci sorprende che la minoranza si sia astenuta su un tema così importante, lasciare il regolamento invariato avrebbe mantenuto i disagi che quest’anno hanno colpito i cittadini savonesi" concludono i membri del Pd nell'assise cittadina.