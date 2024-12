Carcare, una busta contenente una pallottola con incise le sue iniziali al sindaco Mirri

Inizialmente era visibilmente toccato il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, durante una conferenza stampa indetta per comunicare un grave fatto che lo ha riguardato in qualità di sindaco. Nei giorni scorsi gli è stata recapitata una busta, indirizzata al "sindaco Mirri", contenente un proiettile di fucile con inciso il suo nome.

"La busta è stata recapitata nella mia cassetta delle lettere - dice Mirri - ed è stata trovata da mia moglie e mio figlio. Conteneva un proiettile con le mie iniziali incise. Subito c'è stato un momento di disorientamento, pensando ai familiari".

Un disorientamento che, all'inizio della conferenza stampa, ha visto il sindaco di Carcare particolarmente provato. "Purtroppo sono situazioni che, come sempre capita - ha proseguito Mirri - a chi svolge un'attività come la mia e la svolge in modo onesto e con trasparenza. Sono anni che faccio politica, ma mai mi sarei immaginato una cosa simile".

Nel ringraziare i Carabinieri, le istituzioni e le forze dell'ordine che si stanno occupando del caso, Mirri ha dichiarato: "Mi viene da pensare che qualcosa possa essere nato in campagna elettorale. Avevo ricevuto dei volantini di minaccia, ma subito non ci avevo dato peso. È una situazione che non va sottovalutata, ma io e la mia giunta ne usciamo più forti e continueremo a svolgere il nostro lavoro con onestà e trasparenza, come abbiamo sempre fatto".

Sul fatto indaga ora la magistratura, e il proiettile è stato inviato ai RIS per gli esami del caso, mentre il sindaco Mirri è soggetto attenzionato. Le telecamere installate vicino all'abitazione del sindaco potrebbero rivelare dettagli importanti.

"Il coordinamento dei Circoli del Partito Democratico Valbormida - si legge nella nota - esprime la massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, alla giunta e a tutta la maggioranza per l'ignobile atto intimidatorio ricevuto nei giorni scorsi. Condanna fermamente oggi attacco e ogni intimidazione alle istituzioni indipendentemente dal colore politico. Abbiamo fiducia che la magistratura farà il necessario affinché il responsabile di tale gesto possa rendere conto alla giustizia".