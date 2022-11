Spotorno, due novità per i servizi sociosanitari: ecco il poliambulatorio e il centro d'ascolto "Telefono Donna"

Porterà con sé due novità l'ormai imminente arrivo del mese di dicembre a Spotorno nell'ambito dei servizi socio sanitari per la cittadinanza.

L'1 dicembre apriranno ufficialmente i battenti due nuove importanti realtà.

La prima alle ore 10 in viale Europa 3, negli ex locali dei Servizi Sociali dove nascerà "Spotorno Salute". Vi troveranno posto, oltre al centro prelievi Asl, anche gli studi per i quattro medici di famiglia operanti nella cittadina, due spazi per gli specialisti e un ambulatorio in cui i cittadini potranno trovare un infermiere messo a disposizione dalla Croce Bianca e, d'estate, il medico di guardia.

Alle ore 11, invece, in piazza Tassinari taglio del nastro per il Centro d'Ascolto provvisorio (appena disponibile si trasferirà infatti nei locali dell'ex Albergo Roma) di "Telefono Donna" dove le volontarie dell'associazione si metteranno a disposizione per ascoltare donne con difficoltà ogni martedì dalle 15.30 alle 18.