Quiliano, lanciato l'allarme per il ritrovamento di bocconi avvelenati vicino al Palazzetto dello Sport

"Attenzione bocconi avvelenati trovati a Quiliano nei pressi del palazzetto, massima attenzione". A lanciare sui social l'allarme è un cittadino quilianese che vicino al Palazzetto dello Sport a spasso con il proprio cane ha trovato la polpetta avvelenata.

L'uomo ha voluto tenere alta l'attenzione con un post su Facebook e ha contattato le forze dell'ordine.

Proprio au questo tema lo scorso 4 e 6 ottobre si era svolta nella provincia di Cuneo e nei limitrofi territori dell’astigiano e del savonese una vasta campagna di controlli svolti da 13 unità Cinofile Antiveleno provenienti da varie regioni italiane, insieme ai Carabinieri Forestali locali.

Per fornire proprio una risposta preventiva rispetto alla problematica del rilascio delle esche avvelenate, il Comando di vertice delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri ha disposto tale campagna quale forte deterrente all'odiosa pratica nelle aree più a rischio per un totale di 41 ispezioni eseguite e circa 150 km di percorsi effettuati dai cani in ricerca.

In particolare, per quanto riguarda il savonese sono state controllate alcune zone a rischio nei comuni di Piana Crixia e Cosseria in Val Bormida.

I target sono stati individuati sulla base delle problematiche sottese al fenomeno del rilascio dei bocconi avvelenati. A questi infatti ricorrono soggetti malintenzionati che intendono “liberare” le aree di caccia dai predatori (lupi in primis), oppure i pascoli per evitare predazioni.

Una terza fattispecie è quella relativa all’ambito dei cercatori di tartufi per rivalità interne. Infatti a subire le conseguenze di tali pratiche non sono solo i predatori selvatici presenti in natura (lupi, volpi ad esempio, ma anche aquile) ma pure i cani domestici come appunto i cani da tartufi o quelli da pastore o ancora gli ignari cani a semplice passeggio, i quali indistintamente trovano quasi sempre la morte tra atroci sofferenze.

A fronte dunque del fenomeno l’Arma dei Carabinieri ha messo in campo l’elevata specialità dei cinofili anti-veleno capaci di ricercare esche e veleni e bonificare dunque aree a rischio a servizio degli enti territoriali e a supporto delle attività investigative conseguenti.

Infatti il rilascio sul territorio di bocconi avvelenati costituisce una grave violazione di natura penale al pari delle altre forme di bracconaggio e può configurarsi come delitto se ne consegue la morte dell’animale, con la pena prevista della reclusione da quattro mesi a due anni.

Attualmente sono operanti in 13 regioni italiane complessivamente 17 unità cinofile anti-veleno Carabinieri con 22 cani complessivi (pastori belga malinois e labrador) che, conseguita la specializzazione dopo un periodo addestrativo specialistico della durata di 6 mesi, supportano le attività dei Carabinieri Forestali e mettono in sicurezza tutte le aree a rischio segnalate. Le prime unità cinofile sono state specializzate nell’ambito di progetti “Life” dell’Unione Europea (WolfAlps, WolfAlps EU, Pluto e Medwolf).