Riqualificazione ex cantieri navali di Zinola, saranno previsti parcheggi in più per auto e moto

Sei parcheggi in più per le auto per un totale di 180 (erano 174) e 35 per le moto (totale di 45, erano dieci).

Queste le sostanziali novità per i savonesi e per i turisti che affollano Zinola nella stagione estiva. Il tutto legato alla ristrutturazione edilizia per miglioramento sismico tramite la demolizione e ricostruzione delle aree degli ex cantieri navali presenti nel quartiere savonese.

La società Boletus Srl, proprietaria del compendio ha infatti rivisto il proprio progetto presentato nel 2018 per la demolizione degli ex cantieri e la costruzione di nuovi edifici a carattere residenziale con la realizzazione di 15 unità immobiliari (per un totale di 7mila metri cubi), 22 autorimesse pertinenziali, e 4 posti auto.

La giunta comunale ha richiesto al soggetto proponente di adeguare lo schema convenzionale prevedendo ulteriori opere aggiuntive come oneri di urbanizzazione (erano già stati versati 200mila euro), che consistono nella riorganizzazione complessiva dell'area esistente di parcheggio del lungomare di Zinola, tra via Brilla e l'area antistante il campo di calcio.

Quattro anni fa Boletus e la Parrocchia di Santo Spirito e Concezione (che è proprietaria di parte del terreno) avevano presentato la richiesta per costruire e successivamente dopo l'approvazione del progetto nella conferenza dei servizi, era stata votata in giunta la bozza di convenzione per gli oneri di urbanizzazione. Nel 2018 però la società aveva richiesto la sospensione della pratica.