Feglino, torna in grande stile il Presepe Vivente: in due serate un tuffo agli inizi del '900

La pandemia aveva interrotto una tradizione lunga ormai oltre otto lustri. Poi ne aveva modificato l'organizzazione, contestualizzata però nella nuova e diversa quotidianità. Quest'anno il Presepe Vivente di Feglino è invece pronto a riabbracciare tutti i suoi visitatori con le modalità con cui lo si è sempre visto e, soprattutto, tornando a sorridersi apertamente, senza mascherine, gli uni gli altri.

Saranno 30 le postazioni, tra quelle al chiuso e quelle all'aperto, dove un centinaio di figuranti riporteranno in vita i vecchi mestieri in una manifestazione mai statica in nessun modo: sarà ancora ricca di novità, sia nelle ambientazioni che nelle scenette.