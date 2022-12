Savona, auto ribaltata in via Famagosta: una persona intrappolata, soccorsi mobilitati

Auto ribaltata in via Famagosta a Savona. L'incidente si è verificato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco della centrale operativa, la Croce Bianca di Savona, l'automedica e la polizia locale. Secondo quanto riferito, il conducente, pare una persona anziana, è rimasto intrappolato all'interno del veicolo incidentato, una Fiat Panda.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi. Nella dinamica dell'incidente, ancora in via di accertamento, una seconda macchina, sembra una Ford Fiesta, parcheggiata a bordo strada, è rimasta danneggiata.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.