Un successo la Cena dei Campioni della Jet Ski Therapy: consegnati 150 pandori (FOTO)

"Perché non è una semplice cena di Natale ma è la Cena Dei Campioni con il Pandoro per un Natale da Campione".

E' stato un successo la Cena di Natale dei Campioni della Jet Ski Therapy, la manifestazione di Fabio Incorvaia. Lo scorso 4 dicembre ai Soleluna di Albissola Marina si è svolta la grande festa natalizia nella quale sono stati consegnati 150 panettoni donati da Lidl Savona/Italia e ieri invece a Genova Aeroporto da Rossopomodoro Sestri Ponente. Gli stessi sono stati personalizzati e messi dentro le confezioni.

"E anche la seconda cena dei Campioni è fatta. Sul pandoro per i non vedenti abbiamo attaccato l'adesivo con scritto in brail - ha detto Fabio Incorvaia - 40 pandori saranno da spedire per i campioni di Milano, Bergamo, Torino, Terracina e Pesaro ".

La manifestazione ideata dal sette volte campione del mondo sulle moto d'acqua e organizzata dalla Croce d'Oro di Albissola ha visto partecipare i volontari antincendio Vado, i Ciy Angels Savona, la protezione civile di Sarzana e il Branco nucleo cinofilo da soccorso.