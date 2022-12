Morte vice sindaco Pastorino, la pro loco di Pontinvrea: "I tuoi insegnamenti non saranno mai dimenticati"

"Grazie per averci sempre tenuto tutti uniti, per essere sempre stato disponibile e presente in ogni progetto, permettendoci di realizzare tante belle iniziative per il nostro paese e la nostra comunità".

Questo il cordoglio postato sui social da parte della pro loco di Pontinvrea per l'improvvisa scomparsa del vice sindaco Giovanni Battista Pastorino. I funerali si sono tenuti sabato scorso nella chiesa San Lorenzo. Aveva 62 anni.

"Ci uniamo all'immenso dolore della famiglia. Ci mancherà tantissimo, nessuno potrà mai sostituirlo, ma promettiamo che sfrutteremo al meglio tutto ciò che ci ha insegnato", concludono dalla pro loco.