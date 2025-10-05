Nuova scuola a Zuccarello: proseguono i lavori, sarà pronta a marzo 2026

Procedono spediti i lavori per la costruzione della nuova scuola di Zuccarello, destinata a sorgere al posto dell’ex caserma dei Carabinieri in via Tornatore 198 e il cui completamento è previsto per marzo 2026.

“I lavori avanzano secondo il cronoprogramma – affermano il sindaco Claudio Paliotto e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Luca Gardella –. Dopo l’ultimo getto della soletta, si passerà ai piani inferiori. Il sopralluogo ci ha confermato che tutto procede regolarmente”.

Avviato lo scorso marzo, l’intervento prevede la realizzazione di un edificio moderno di circa 900 metri quadrati su due livelli, finanziato con 2 milioni di euro di fondi Pnrr. Al piano terra sorgeranno la scuola dell’infanzia, la mensa, la cucina e gli spazi comuni, mentre al primo piano troverà posto la scuola primaria. Il progetto, affidato all’impresa edile Mainetto Bartolomeo di Villanova d’Albenga, comprende anche un’area verde esterna e una terrazza con vegetazione sul tetto.

La nuova scuola servirà i bambini di quattro comuni delle valli Neva e Pennavaire, oltre a quelli provenienti dalla costa, rispondendo alla crescente domanda di spazi adeguati e sicuri. Situata in un’area sottoposta a vincolo paesistico, l’opera è stata concepita per integrarsi con il contesto storico medievale del borgo. “Sarà una struttura moderna ma rispettosa dell’identità del luogo, con aule luminose, terrazze verdi e massima efficienza energetica” aggiunge Paliotto.

La posizione, adiacente al parcheggio di località Balzo, garantirà maggiore sicurezza per l’accesso dei bambini e la sosta degli scuolabus. “La scuola – conclude il sindaco – non sarà solo un luogo di formazione, ma un vero punto di riferimento per la comunità”.

L’avvio delle lezioni nel nuovo edificio scolastico si svolgerà nell’anno accademico 2026-2027.