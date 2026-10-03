112 e 118, rientrato il guasto: ripristinate le linee di emergenza in Liguria

È tornata alla normalità dalla serata di ieri la situazione delle linee di emergenza e urgenza 112 e 118, interessate nelle scorse ore da alcuni disservizi che avevano coinvolto parte della Liguria e alcune aree delle regioni limitrofe.

Il problema era stato provocato da un cedimento tecnico sulle reti telefoniche e in fibra ottica di alcuni gestori, che aveva determinato rallentamenti e interruzioni nelle comunicazioni telefoniche. Le criticità avevano interessato anche le linee dedicate alle emergenze, rendendo più difficili i collegamenti con il 112 e il 118 in alcune zone.

Nel corso della giornata di ieri si erano quindi registrati diversi problemi nelle comunicazioni telefoniche, legati al malfunzionamento delle infrastrutture di rete. Il disservizio aveva riguardato un'area più ampia della sola Liguria, coinvolgendo anche alcune zone delle regioni confinanti.

La situazione è progressivamente rientrata nel corso della serata, con il ripristino delle connessioni e della piena operatività dei numeri di emergenza.

Da ieri sera, dunque, il servizio 112 e 118 risulta regolarmente funzionante, senza ulteriori criticità segnalate.